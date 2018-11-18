- Kastamonu’da organize suç çetesi çökertildi

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

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( KASTAMONU )- Kastamonu’da hacizli ve çalıntı araçları parçalayarak satan çete çökertildi- Kastamonu’da uyuşturucu madde ticareti ve kaçak içki üretimi yapan çete çökertildi KASTAMONU



- Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan istihbari çalışmaların neticesinde piyasadan toplanan hacizli-yakalamalı, hurda belgeli veya çalıntı araçları parçalayarak satan, aynı zamanda uyuşturucu madde ticareti ve kaçak içki üretimi yapan organize suç çetesi çökertildi. Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir süredir takip ettikleri istihbari bilgiler neticesinde Kastamonu’da il merkezinde ve Gölköy Köyünde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, bu çalışmalar neticesinde V.C, H.Y, V.C, H.Y, H.E. ve G.C. isimli şahısların maddi menfaat sağlamak maksadıyla piyasadan topladığı hacizli-yakalamalı, hurda belgeli veya çalıntı araçları Kastamonu’da şehir merkezinde bulunan sanayide parçalayarak sattıkları, aynı zamanda Gölköy Köyünde bulunan bağ evinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve kaçak içki üretildiği, bununla birlikte ruhsatsız silah da bulundurulduğu belirlendi. Bu kapsamda jandarma ekipleri, Kastamonu’da il merkezinde ve Gölköy Köyünde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda V.C. isimli şahsa ait bağ evinde F.Y, O.M, S.D, H.Y. ve H.C. isimli şahısların birlikte uyuşturucu madde kullandıkları sırada yakaladı. Bağ evinde, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 10 gram kubar esrar maddesi, 46 adet Ecstacy hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 74 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 103 litre kaçak rakı, 1 adet alkol (rakı) yapımı için kurulmuş damıtma düzeneği, 134 adet motor ve şasi numarası basımında kullanılan numaratör, 25 adet çekme belgeli otomobil, 44 adet araç tescil belgesi ve 26 adet plaka halinde araçlardan kesilmiş şasi numarası ele geçirildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak 10 şüpheli şahısı gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar, karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Vİ-

