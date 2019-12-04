Kastamonu’da kazada ölen aile toprağa verildi

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( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Küm ailesi, son yolculuğuna uğurlandı. Olay, dün öğlen saatlerinde İnebolu’dan Antalya’ya yola çıktıkları sırada Taşoluk Köyü mevkisinde 14 KR 831 plakalı tır ile çarpışan 07 AAD 282 plakalı otomobilde hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Şahin Küm (28), eşi Nihal Küm (23) ve bebekleri 1 yaşındaki Şennur Küm toprağa verildi.

İnebolu ilçesine bağlı Göçkün köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde aile kabristanlığına defnedilen ailenin cenaze törenine İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeye yoğun katılım nedeniyle köy içerisinde trafik durma noktasına geldi. Baba Şahin Küm, anne Nihal Küm ve bebekleri Şennur Küm, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile kabristanlığında defnedildi. Öte yandan korkunç kazada hayatını kaybeden Nihal Küm’ün 5 aylık hamile olduğu ve eşinin işi dolayısıyla Antalya’ya gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Küm ailesinden geriye kaza yapan araçtan yaralı olarak kurtulan sadece 2,5 yaşındaki Evranur Küm kaldı. 2,5 yaşındaki Evranur, yaşanan kazada hem annesini, hem babasını hem de küçük kız kardeşini kaybetti.



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