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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Kastamonu'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 3 ölü Haberi

Kastamonu'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 3 ölü Haberi

- Olay yerinden detaylar - Kamyondaki yangını söndürme çalışmalarıGÜNCELLEME - ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da, uçuruma yuvarlanan kamyondaki 3 kişi hayatını kaybetti.Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 VH 367 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon, Kastamonu - Çatalzeytin kara yolu Akyol Küme Evleri mevkisinde yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.Kamyonda çıkan yangın, Çatalzeytin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibince söndürüldü.Yapılan incelemede araçta yanmış halde 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

İnşaat Malzemesi 

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