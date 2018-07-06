Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Kaza yapan araçlar

-Detaylar



( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu-Taşköprü kara yolu üzerinde kavşakta iki otomobil çarpıştı. Feci kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü kara yolunda 5’inci kilometresinde Nazım Kalender idaresindeki 37 AT 310 plakalı otomobil ile Muhammet Özer yönetimindeki 06 EB 326 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Nazım Kalender (65) ile Muhammet Özer (29) ve Çağrı Kalender (14) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Çağrı Kalender’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan kaza sonrası olay yerine gelen emniyet güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak araçların çekici marifetiyle yediemin otoparkına çekilmesini sağladı.

