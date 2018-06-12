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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Kastamonu’da iki katlı ahşap bina cayır cayır yandı

Kastamonu’da iki katlı ahşap bina cayır cayır yandı

Evde tüplerin patlaması

İlk Müdahale Tüp Patlaması Gesi Yangın Yeri Yangına Müdahale 

-Köylülerin yangına müdahale etmesi
-Alevler
-Binanın kısım kısım çökmesi
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Cide ilçesinde iftar saatinde iki katlı ahşap binada yangın çıktı. Cayır cayır yanan ahşap bina vatandaşları korkuttu. Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Çataloluk Köyünde Hüseyin Turgut’a ait iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevler biranda tüm evi kapladı. Cayır cayır yanmaya başlayan ahşap binada zaman zaman tüp patlaması sesleri de duyuldu. İftar saatinde korkulu dakikaların yaşanmasına neden olan yangına ilk müdahaleyi köylüler yapmak istedi. Yangının büyüklüğü ve şiddeti nedeniyle çaresiz kalan köylüler, alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Köylüler, ellerinde bahçe sulamada kullandıkları hortumlarla yanan evin etrafındaki evleri suladı. Bu esnada köyü camisinden duyuru anonsu geçildi. Cami minaresinden yapılan anonsta yangına müdahale edilebilmek için herkesin açık olan sularının kapatılması istendi. İhbar üzerine yangın yerine Cide Belediyesi itfaiye ekipleri ve Cide Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonunda yangını kontrol altına alabildi. Yangında, iki katlı ahşap bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı esnada ev sahiplerinin şehir dışında oldukları öğrenildi. Korkulu dakikaların yaşanmasına neden olan yangın nedeniyle köyde büyük panik yaşandı. Köy sakinleri, en yakın itfaiye biriminin 50 kilometre uzaklıkta bulunduğunu belirterek, itfaiyenin uzaktan gelmesinden ötürü yangına müdahale etmelerinin geciktiğini belirttiler. Evlerinde ahşap olmasından ötürü en küçük bir kıvılcımda yangının büyüdüğünü belirten köylüler, Soğuksu Bölgesinde yer alan yaklaşık 40 köy için itfaiyenin konuşlandırılmasını talep ettiler.
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