Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Kastamonu’da gerçekleştirilen özel eğlence programında renkli görüntüler ortaya çıktı Haberi

Kastamonu’da gerçekleştirilen özel eğlence programında renkli görüntüler ortaya çıktı Haberi

Programdan detay görüntü

Yarış 

-Oyunlardan detay görüntü

( KASTAMONU )- Özel eğlence programında babalar çocukları için yarıştı KASTAMONU

- Kastamonu Belediyesi tarafından organize edilen özel eğlence programında renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar için organize edilen özel eğlence programına çocuklar ile aileleri büyük ilgi gösterdi. Kastamonu Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından çocuklar için düzenlenen özel eğlence programı renkli görüntüler ortaya çıkardı. 4 yaş üstü çocuklar için düzenlenen eğlence programında kukla oyunu ve palyaço gösterileri gerçekleştirildi.
Yarışma usulü ile çocuklara ve babalarına farklı hediyelerin verileceği programda babalar sahneye çıkarak çalan müzik eşliğine kıyasıya yarıştı. Çocukları için sandalye kapmaca oynayan babaların renkli görüntüleri izleyenleri kıyasıya heyecanlandırdı. Yarışmaların sona ermesinin ardından kazanan babalara ödülleri Belediye Başkanı Tahsin Babaş tarafından verildi.
Özel eğlence programı 12.00 ve 13.30 saatlerinde iki seans olarak gösterildi.
İlgili Foto Galeriler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı