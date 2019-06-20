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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kastamonu'da fuhuş operasyonunda 14 kişi tutuklandı

Kastamonu'da fuhuş operasyonunda 14 kişi tutuklandı

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Adli Kontrol Akalan Fuhuş Operasyonu Fuhuş Irak 

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( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 kişiden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 14’ü tutuklandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda işlemleri tamamlanan 9 kişi daha adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli şahısta ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçe merkezi ile köylerinde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarından haklarında gözaltına kararı verilen 28 kişinin yakalanması için çalışma başlatmıştı. İlk etapta 1’i yabancı uyruklu kadın olmak üzere 19 şüpheli yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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