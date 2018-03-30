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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Kastamonu’da fabrikanın duvarı yıkıldı: 1 ölü, 1 yaralı Haberi

Kastamonu’da fabrikanın duvarı yıkıldı: 1 ölü, 1 yaralı Haberi

Hastane önünden detay

Polis Fabrika Hastane Polis Ekipleri Zenne 

-Ambulans ve polis araçları
-Detaylar

( KASTAMONU -HD) KASTAMONU

- Kastamonu’da bir fabrikada beton duvarın yıkılması sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kastamonu’da bir fabrikaya bağlı olarak müteahhit firma bünyesinde çalışan Özgür Müzennet (26) ve Sinan Arslan (27), fabrika içerisinde kazı yaptıkları esnada beton duvarın yıkılması sonucu göçük altında kaldılar. Yaralanan işçiler, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Özgür Müzennet, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine, Sinan Arslan ise Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralılardan Özgür Müzennet hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası polis ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, fabrikaya giderek incelemelerde bulundu. Ayrıca polis ekipleri, kazanın yaşandığı anda olay yerinde bulunan işçilerin ifadesini aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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