Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Kastamonu'da evi yanan aileye yardım Video

Kastamonu'da evi yanan aileye yardım Video

- - Yanan evlerden detay görüntüler - Yardım malzemelerinin taşınması - Ailenin büyük oğlu İbrahim Çırpan'ın konuşması - KASDOFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güllü'nün konuşması - Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi görevlileri ile Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (KASDOFF) üyeleri, çıkan yangında 2 katlı ahşap evi tamamen yanan aileyi ziyaret ederek, yardımda bulunduKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da çıkan yangında beş kişilik ailenin yaşadığı 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çatören köyü Besti mahallesinde yaşayan Mustafa Çırpan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesi sonucu yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.Olayda 5 kişilik ailenin yaşadığı 2 katlı ahşap ev tamamen yandı.Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi görevlileri ile Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (KASDOFF) üyeleri köyde kullanılmayan bir eve yerleşen aileyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.Ailenin büyük oğlu İbrahim Çırpan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını söyledi.

Yangının gündüz başladığını ifade eden Çırpan, "Dışarı çıkmıştık o sıra kardeşim evden dumanlar yükseldiğini gördü. İçeri girdik ama alevler bir anda her tarafı sarınca çıkmak zorunda kaldık." dedi.
Çırpan, tüm eşyalarının evde yandığını ifade etti.
KASDOFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güllü ise can kaybı yaşanmamasının en büyük tesellileri olduğunu söyledi.

Yangın haberini alınca hemen hazırlıklara başladığını dile getiren Güllü, " Kastamonu Kızılay Başkanımız Akif Güzel ile istişare yaptıktan sonra hemen yola çıktık. Kızılay tarafından ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için yardım getirildi.
KASDOFF olarak biz de ailemizin yanında olmak istedik." diye konuştu.
Kızılay tarafından getirilen yatak, battaniye, mutfak seti, ocak, gıda kolisi ve konserve aileye teslim edildi.

Ahşap Ev Muhabir Geçmiş Olsun Şili 

İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı