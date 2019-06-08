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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kastamonu’da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Yangına müdahale edilmesi

Yarış Ahşap Ev İtfaiye Aracı Yangın Yeri Trol 

-Yangın söndürme çalışmaları
-İtfaiyenin çalışması

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’da Yukarı Elyakut Köyünde bilinmeyen nedenle çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Yukarı Elyakut Köyünde Hasan Karagözoğlu’na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın hemen bitişiğinde bulunan kardeşi Bahattin Karagözoğlu’nun da evine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Kastamonu Belediyesine bağlı itfaiye araçları sevk edildi. Yangına müdahale için gelen itfaiye aracının kaza yapması sonucu bunun üzerine Karadere Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerle diğer itfaiye araçları yangın yerine sevk edildi. İtfaiye aracının kaza yapması nedeniyle gecikmeli de olsa müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında Hasan Karagözoğlu ile Bahattin Karagözoğlu’na ait iki katlı yarı ahşap evler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Köylülerinde yardım ettiği yangın söndürme çalışmalarını ev sahipleri gözyaşları ile izledi. Katıldığı ‘Bir Şarkısın Sen’ adlı yarışmada tanınan ve ‘Fındık kurdu’ lakabıyla bilinen Berna Karagözoğlu’nun da evi olduğu öğrenildi.
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