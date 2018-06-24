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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Kastamonu’da çıkan yangında 7 ev, 3 ambar ve 1 ahır küle döndü Video

Kastamonu’da çıkan yangında 7 ev, 3 ambar ve 1 ahır küle döndü Video

Yangın mahalli

Ahşap Ev İtfaiye Aracı Yangın Yeri Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Detaylar

( KASTAMONU -1) KASTAMONU

- Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında 7 ev, 3 ambar ve 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca yangında bir büyükbaş hayvanda telef oldu. Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Sarnıç Köyünde Söğüşler Mahallesinde Nuri Özkan'a ait ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, köyde bulunan diğer evlere de sıçradı. Alev topuna dönen yangına Azdavay Belediyesi itfaiye ekipleri ile Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalması sonucu Pınarbaşı, Şenpazar, Daday, Devrekani, Ağlı ve Kastamonu'dan da yardım istendi. Çok sayıda itfaiye aracının sevk edildiği yangında İsmail Özkan, Nuri Özkan, Mustafa Özkan, Süleyman Özkan ve Osman Mısır'a ait 7 ev, 3 ambar ve 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca yangın nedeniyle Nuri Özkan’a ait bir buzağıda telef oldu. Uzun uğraşlar sonunda itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken yangın yerinde soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
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