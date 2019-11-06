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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kastamonu’da çıkan yangında 2 ev, 2 samanlık ve 1 ahır küle döndü

Kastamonu’da çıkan yangında 2 ev, 2 samanlık ve 1 ahır küle döndü

Yangından görüntü alınması

Jandarma Samanlık Yangın Yeri Elektrik Kontağı Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 2 ev, 2 samanlık ve 1 ahır zarar gördü. Yangına bir köpekte telef oldu. Edinilen bilgiye göre, Seydiler ilçesine bağlı İncesu Köyü İmamoğlu Mahallesinde ev sahiplerinin tarlada çalıştıkları sırada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın başladı.
Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine yangına Seydiler Belediyesi, Ağlı Belediyesi ve Devrekani Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın diğer evlere de sıçramadan kontrol altına alınabildi. Yangında Murat İnan’a ait ev ile bir ahır ve bir samanlık, Yaşar İnan’a da ait bir samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca yangında Yaşar İnan’ın evinde maddi hasar oluştu. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, jandarma ekipleri ise yangın yerinde incelemelerde bulundu. Yangın sonrasında Seydiler Kaymakamı Mustafa Batuhan Alpboğa ile Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, yangın mahallinde incelemelerde bulundu. (Vİ-
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