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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Kastamonu'da büyük yangın Video

Kastamonu'da büyük yangın Video

Azdavay ilçesinin Sarnıç köyünde 7 ev, 3 ambar ve bir ahırın kullanılmaz hale geldiği yangın söndürüldü

Ahşap Ev Muhabir Elektrik Kontağı Trol 


Kastamonu 'nun Azdavay ilçesinde 7 ev, 3 ambar ve bir ahırın kullanılmaz hale geldiği yangın söndürüldü.İlçeye bağlı Sarnıç köyünde, Nuri Özkan'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, Azdavay, Pınarbaşı ve Daday belediyeleri itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüklerine ait arazözlerle müdahale edildi.Kısa sürede büyüyen yangın İsmail, Mustafa, Süleyman ve Mustafa Özkan ile Nuri Mısır'ın evlerine de sıçradı.Kontrol altına alınan yangın söndürüldü.Yangında 7 ev, 3 ambar ve bir ahır kullanılmaz hale gelirken, Nuri Özkan'a ait bir buzağı da telef oldu.Evi yanan Nuri Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay anında evde olmadığını söyledi.

Özkan, ' İki arkadaşımla berber ormanda kesim yaparken telefon geldi. Hemen köye geldik. Geldiğimizde benim evimin çatısının bir tarafı yanarak çökmüştü. Yangın daha sonra diğer binalara sıçradı. Bugün evde ateş yakmamıştım. Televizyonun fişini çekip çekmediğimi hatırlamıyorum. Tahminim elektrik kontağı sebep olmuş olabilir. ' diye konuştu.

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