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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kastamonu'da bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu patlama yaşandı Video

Kastamonu'da bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu patlama yaşandı Video

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( KASTAMONU ) KASTAMONU

Doğalgaz Tüp Patlaması Gaz Sıkışması Polis Ekipleri Yangına Müdahale 


- Kastamonu’da bir iş yerinde tüp patlaması sonucu meydana gelen yangında iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Patlamanın şiddetiyle iş yeri önünde park halinde olan bir otomobil de büyük zarar gördü. İtfaiye ekipleri bir yandan iş yerini bir yandan da otomobili söndürmek için mücadele etti. Yangın, Kastamonu'da Beyçelebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan mobilya tamiri yapan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir sahibi tarafından kullanılmayan mobilya tamiri yapan iş yerinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle iş yerinde yangın çıktı. İş yeri içerisinde bulunan yanıcı maddelerin de etkisiyle yangın kısa sürede tüm iş yerini sardı. Yangın alevlerin şiddetiyle iş yerinde park halinde bulunan bir otomobile de sıçradı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken iş yeri ve iş yeri içerisinde bulunan eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Bir yandan iş yerindeki yangına müdahale eden ekipler bir yandan da otomobili söndürmeye çalıştı. Öte yandan polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri yanan aracın sahibine ulaşamayınca itfaiye ekipleri patlama riskine karşı otomobilin aküsünü söktü. Ayrıca doğalgaz ve TEDAŞ ekipleri de olay yerine gelerek cadde üzerindeki akımı kesti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında kontrol altına alınırken hem iş yeri hem de iş yeri önünde bulunan otomobil kullanılamaz hale geldi. 2019 yılının son saatlerinde yangınla mücadele eden Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri, 2020 yılının ilk saatlerinde de görevi başında hazır bulundu.
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