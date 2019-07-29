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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kastamonu’da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi İzle

Kastamonu’da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi İzle

Yangın yerinin çekilmesi

Samanlık Yangın Yeri Trol 

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması
-Köylülerin söndürmeye yardımı
-Samanların yanışı
-Buğdayların etrafa yayılması
-Tarım aletlerinin yanışı
-Detaylar

( KASTAMONU -ÖZEL) KASTAMONU

- Kastamonu’nun merkeze bağlı Bozoğlak köyünde çıkan yangında bir ev, bir samanlık ve bir ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Bozoğlak köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Ahmet Yamakoğlu’na ait iki katlı evde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan samanlık ve ambara da sıçradı. İhbar üzerine yangın yerine Taşköprü Belediyesi, Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Şeker Fabrikasına ait itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Köylülerinde yardım ettiği yangın söndürme çalışmalarında bir ev, bir samanlık ve bir ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor.
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