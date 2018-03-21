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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kastamonu’da 3 bin fidan 3 dakikada dağıtıldı

Kastamonu’da 3 bin fidan 3 dakikada dağıtıldı

Ormancılık haftasında 3 bin fidan dağıtıldı detay

( KASTAMONU ) - KASTAMONU


- Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlamaları çerçevesinde 3 bin fidan 3 dakika içerisinde dağıtıldı. Tosya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Tosya’da Cumhuriyet Meydanında 3 bin adet Çam, Badem ve Ceviz fidanı dağıtıldı. Tosya Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 araç ile ilçe merkezine getirilen 3 bin adet fidan, 3 dakikada dağıtıldı. Fidan Dağıtımı Törenine Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, Tosya Emniyet Müdürü Kazım Ejder ve Tosya Orman İşletme Müdürü Alpaslan Kadı da katıldı.
Tosya Orman İşletme Müdürü Alpaslan Kadı, “Dünya Ormancılık Günü’nün amacı ormanlarımızın korunması, geliştirilmesi yanında vatandaşlarımızın bu konuya gereken önemi vermelerini sağlamaktır. Emanet aldığımız bu çevreyi ve doğayı bizden sonraki kuşaklara aktarabilmemiz bakımından özellikle herkesin daha dikkatli olması gerekiyor” dedi.
(SDA-Vİ-RFK-Y)
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