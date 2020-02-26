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26 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kastamonu Belediyespor, Siofok maçının hazırlıklarına başladı - KASTAMONU İzle

Kastamonu Belediyespor, Siofok maçının hazırlıklarına başladı - KASTAMONU İzle

- Hazırlıktan görüntüler - Antrenör Hakan Günal'ın açıklaması Kastamonu Belediyespor, Siofok maçının hazırlıklarına başladıKASTAMONU (AA) - Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek finalinde Macaristan temsilcisi Siofok ile eşleşen Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı, hazırlıklara başladı.
EHF Kupası A Grubu'nda ikinci olarak çeyrek finale yükselen Kastamonu ekibi, 1 Mart'ta Siofok ile ilk maçını yapacak.Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Spor Salonu'nda yaptıkları ilk antrenmanla hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Güçlü bir rakiple eşleştiklerine işaret eden Günal, "Bizi çok zor bir maç bekliyor. Çok zor bir rakiple eşleştiğimizin farkındayız. Zor maçın hazırlıkları da doğal olarak zor olacaktır. Arkadaşlara yüklenmeye başladık. Pazar günü form düzeylerini en üst seviyeye getirip o maça tam hazır olmak için antrenmanlarımızı yapıyoruz. " dedi.
Siofok'ın geçtiğimiz yılın EHF kupası şampiyonu olduğunu hatırlatan Günal, şunları kaydetti:"Rakibimiz bu sene de kadrosunu bozmadan daha da güçlendirdi. Bunun farkında olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Umarım herhangi bir sakatlık vermeden hazırlıklarımızı en iyi şekilde tamamlarız. Bu maça performansımızı en üst seviyeye çıkararak hazır olmak istiyoruz."

Muhabir Şampiyon Forma Yükselen Çeyrek Final 

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