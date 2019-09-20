Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kastamonu Belediyespor gözünü Süper Kupa'ya dikti - KASTAMONU

Kastamonu Belediyespor gözünü Süper Kupa'ya dikti - KASTAMONU

- Antrenmanlardan detay - Antrenör Okan Halay'ın açıklaması Kastamonu Belediyespor gözünü Süper Kupa'ya dikti - Antrenör Okan Halay: "Muratpaşa Belediyespor'u yenerek kupayı müzemize getirmek istiyoruz"KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı.
EHF Şampiyonlar Ligi elemeleri final maçında Çekya'nın DHK Banik takımına 35 - 33 mağlup olarak elenen Kastamonu Belediyespor, 2 Ekim'de Muratpaşa Belediyespor ile yapacağı Süper Kupa maçı için Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda antrenman gerçekleştirdi.Antrenör Okan Halay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nde istemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.

Çekya'dan beklemedikleri bir sonuçla döndüklerini belirten Halay, "İlk maçta galip gelerek final maçına kaldık. Final maçındaki baskıyı kaldıramadık. Buna rağmen önemli bir performans gösterdik. 9 sayı farktan maçı getirdik ama süre yetmedi. 5 dakika daha olsaydı herhalde Şampiyonlar Ligi'ne devam ediyor olurduk." dedi.
Çekya'da yaşananları geride bıraktıklarını vurgulayan Halay, "Önümüzde Süper Kupa maçı var. Hazırlıklara başladık. Kupayı almak için çok ciddi şekilde hazırlanıyoruz. Muratpaşa'yı yenerek kupayı müzemize getirmek istiyoruz." diye konuştu.
Şampiyonlar Ligi maçında küçük sakatlıklar da yaşandığını dile getiren Halay, "Takımda ufak tefek sakatlıklar var. Onların tedavisi sürüyor. Haftaya kadar tedavilerinin tamamlanıp oyuncuların aramıza katılmalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Muhabir Forma Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı