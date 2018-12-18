Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kasksız sürücü başını kaldırıma çarpıp ağır yaralandı

Kasksız sürücü başını kaldırıma çarpıp ağır yaralandı

Yerden yatan sürücü

Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

-Ambulansa taşınması
-Detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, İznik-Yenişehir kara yolunda eski Hastane civarında saat 16.40'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 FBS 88 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa Göre (74), İznik'ten Yenişehir istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip savruldu. Başını kaldırıma çarpan Göre ağır yaralandı. Başında kaskı olmayan yaralı sürücü, 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Küçük Miraç Dövülerek ÖldürüldüKüçük Miraç Dövülerek Öldürüldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı