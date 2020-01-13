Kasksız motosikletli, yakıtı biten başka bir motosikleti iple çekti



- Esenyurt’ta kasksız bir motosiklet sürücüsü, yakıtı biten başka bir motosikleti iple bağlayarak onlarca aracın arasında iple çekti. Her iki motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Esenyurt Haramidere Yolu, E-5 İstikametinde ilerleyen motosikletli bir kişi, motosikletinin yakıtı bitince tanıdığını arayarak yardım istedi. Motosikletlinin yanına gelen başka bir motosikletli ise yakıt alıp gelmek yerine çareyi motosikleti iple çekerek petrole götürmekte buldu. Kasksız motosikletliler, akan trafikte birbirine bağlı bir şekilde uzun süre ilerleyerek kazaya davetiye çıkarttı. Yaşanan bu tehlikeli yolculuk anı ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. (İEÇ-EG-



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