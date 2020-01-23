Kasksız motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada

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( ANTALYA )- Kavşakta ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle yere düştüğü anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza Yukarı Hisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.C.E.’nin kullandığı 07 FBC 77 plakalı ticari araç ile, Tugayoğlu Caddesinde seyir halindeki R.Ö.’nün kullandığı 07 JC 787 plakalı motosikletin kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü R.Ö. 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Manavgat devlet hastanesine kaldırıldı. Kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.





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