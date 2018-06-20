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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kasklı hırsızlar 20 bin liralık motosikleti böyle çaldı

Kasklı hırsızlar 20 bin liralık motosikleti böyle çaldı

-Güvenlik kamerası-

Polis Kamera Hırsız Direksiyon 

-Hırsızların tur atması
-Motosikletin yanına gelmesi
-Kilidini kırmaları
-Motosikleti çalmaları

( İSTANBUL -ÖZEL)- Ümraniye’de motosikletli ve kasklı 2 hırsız, park halindeki motosikleti çaldı İSTANBUL

- Ümraniye’de sabaha karşı sokağa gelen kasklı ve motosikletli 2 hırsız, park halinde olan 20 bin lira değerindeki motosikleti direksiyon kilidini kırarak çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı. Olay, geçtiğimiz 7 Haziran Perşembe günü saat 05.50 sıralarında Ümraniye Dudullu’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 34 KN 0552 plakalı motosikletiyle evine gelen Zeki Boleken, direksiyonunu kilitledikten sonra evine çıktı. Sabaha karşı semtte dolaşan kasklı ve motosikletli 2 hırsız, sokakta dolaştığı esnada motosikletini gözüne kestirdi. Sokakta birkaç kez tur atarak etrafı kollayan hırsızlar ardından motosikletten inerek bina arasına geldi. Hırsızlar burada dakikalarca 20 bin lira değerindeki motosikletin direksiyonunu kırmaya çalıştı. Bir süre sonra kilidi kırmayı başaran hırsızlar motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
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