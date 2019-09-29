Kasklı hırsız vatandaşın elinden kaçtı...Hırsızlık anları kamerada Haberi

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( BURSA )- Kasklı hırsızın Bursa'nın diğer köylerine de dadandığı iddia edildi BURSA



- Bursa'nın köylerine dadanan motosikletli hırsız, İznik ilçesinde de güvenlik kameralarına yansıdı. Tanınmamak için kask takan motosikletli hırsız, eli sopalı esnafın elinden saniyeler içinde kurtulup kaçtı. Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Çakırca köyünde bir markette meydana geldi. Kimliğini gizlemek için kask takan hırsız, dün sabah saat 5.30'da motosikleti ile Onur Olgun'a ait marketin önüne geldi. Çevreyi bir süre inceleyen hırsız, marketin kapısını torna vida ile açıp içeri girdi. Marketin hemen karşısındaki evde oturan bir vatandaş sese uyanıp dışarı baktığında hırsızı fark etti. Hiç bir şey olmamış gibi evden çıkıp caddede bulunan fırına giden vatandaş, durumu çalışanlara anlattı. Ellerine sopaları alarak marketin olduğu sokağa gelen fırın çalışanları bir süre hırsızın dışarı çıkmasını beklerken zanlı hızla dışarı çıkarak arka sokakta çalışır halde bıraktığı motosiklete binerek uzaklaştı. Vatandaşların peşinden koştuğu hırsız izini kısa sürede kaybettirdi. Olayı anlatan iş yeri sahibi Olgun, "Hırsız kasada ki 4 bin TL'yi alarak bir kutunun içine koymuş. Komşular, etrafını sarınca panikleyerek parayı kutunun içinde bırakıp kaçmış. Allah onlardan razı olsun. Paramızı kurtardık" dedi.

Hırsızın Bursa'nın diğer köylerine dadanan motosikletli hırsız olduğu iddia edildi.

