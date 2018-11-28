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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- 'Kasklı hırsız' bozuk para çalarken zor anlar yaşadı

- 'Kasklı hırsız' bozuk para çalarken zor anlar yaşadı

- Hırsızlık anı otobüsün güvenlik kamerası

( SİVAS )- Sivas'ta motosiklet kaskıyla hırsızlık amacıyla girdiği halk otobüsünde kaskıyla parayı çalamayınca kaskını çıkararak hırsızlığı gerçekleştirdi. O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı SİVAS

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- Sivas'ta motosiklet kaskıyla hırsızlık amacıyla girdiği halk otobüsünde kaskıyla parayı çalamayınca kaskını çıkararak hırsızlığı gerçekleştirdi. O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Olay dün gece saat 01.00 sıralarında Sivas kent merkezinde meydana geldi. Gece park halindeki halk otobüsüne yaklaşan 3 kişi 58 H 0123 plakalı halk otobüsünün ön kapısını açarak içeri girdi. Halk otobüsünden parayı çalan şüpheliler daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Sabah otobüse gelen şoför otobüsteki bozuk paralarının olmadığını fark etti. Otobüsün güvenlik kamerasında yapılan incelemede halk otobüsünün ön kapısında gece saatlerinde 3 kişinin olduğu görülüyor. Şüphelilerden birinin yüzünün gözükmemesi motosiklet kaskı takması dikkat çekerken şahsın şoför mahallindeki bozuk paraları alamayınca kaskı çıkarması güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık yaparken motosiklet kaskıyla zor anlar yaşayan kasklı hırsız ve arkadaşlarını yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. (UY-
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