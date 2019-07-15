Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kaskı kendine taktı, eşi canından oluyordu İzle

Kaskı kendine taktı, eşi canından oluyordu İzle

yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi

Polis Merkezi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın Motosiklet Sürücüsü 

-ambulanstaki tedaviden ve sürücünün kapıda beklemesi
-kadının tedavisi ve sürücünün başındaki kaskı çıkarmaması
-polis ekiplerinden detaylar
-sürücünün polis aracına bindirilip polis merkezine götürülmesi
-motordan görüntü

( DENİZLİ -ÖZEL)- Kaza yapan motor sürücüsünün arkada oturan kasksız eşi başından yaralandı DENİZLİ

- Denizli’nin Merkezefedi ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet yol ortasında devrildi. Kazada, başında kask bulunan sürücü yara almazken arkasında bulunan kasksız eşi başını yola çarparak yaralandı. Olayda yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, sürücü eşi ise gözaltına alındı. Kaza, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Saltak Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Mutlu A. yönetimindeki 20 AAV 048 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ve arkasında oturan eşi Aynur A., yere düştü. Başında kask bulunan motosiklet sürücüsü kazada yara almazken, başının üstüne yere düşen ve kafasında kask bulunmayan Aynur A., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aynur A.’yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi etmek üzere Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Sürücü Mutlu A. ise polis ekiplerini kaza yerindeki incelemesinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastaneye kaldırılan Aynur A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı