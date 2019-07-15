Kaskı kendine taktı, eşi canından oluyordu İzle

-ambulanstaki tedaviden ve sürücünün kapıda beklemesi

-kadının tedavisi ve sürücünün başındaki kaskı çıkarmaması

-polis ekiplerinden detaylar

-sürücünün polis aracına bindirilip polis merkezine götürülmesi

-motordan görüntü



( DENİZLİ -ÖZEL)- Kaza yapan motor sürücüsünün arkada oturan kasksız eşi başından yaralandı DENİZLİ



- Denizli’nin Merkezefedi ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet yol ortasında devrildi. Kazada, başında kask bulunan sürücü yara almazken arkasında bulunan kasksız eşi başını yola çarparak yaralandı. Olayda yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, sürücü eşi ise gözaltına alındı. Kaza, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Saltak Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Mutlu A. yönetimindeki 20 AAV 048 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ve arkasında oturan eşi Aynur A., yere düştü. Başında kask bulunan motosiklet sürücüsü kazada yara almazken, başının üstüne yere düşen ve kafasında kask bulunmayan Aynur A., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aynur A.’yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi etmek üzere Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Sürücü Mutlu A. ise polis ekiplerini kaza yerindeki incelemesinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastaneye kaldırılan Aynur A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

