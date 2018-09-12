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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kask takmayan 2 arkadaş ölümden döndü

Kask takmayan 2 arkadaş ölümden döndü

Yerde acı içinde yatan iki arkadaş

İlk Müdahale Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Kazaya karışan araçlardan detay
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan motosiklette kask takmayan 2 arkadaş ölümden döndü. Avcılar, Haramidere Ambarlı Yolu üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 11.30 sıralarında cadde üzerinde seyir halinde olan kamyonet iddiaya göre ters şeride girerek park etmek istedi. Bu esnada karşı istikametten gelen motosiklet sürücüsü hızını alamayarak kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi savrularak yere fırladı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Vücutlarında çeşitli kırıkların oldukları öğrenilen yaralıları çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Ölümcül bir kazayı birkaç kırıkla atlatan arkadaşların kask takmamaları ise dikkat çekti. Seyir halindeyken ani şerit değiştirerek kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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