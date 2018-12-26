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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kasiyere ürün okutturup kasayı açtırdılar, bin 430 TL'yi çalıp böyle kaçtılar Haberi

Kasiyere ürün okutturup kasayı açtırdılar, bin 430 TL'yi çalıp böyle kaçtılar Haberi

Maskeli gaspçıların güvenlik kamerası görüntüleri

Akalan Güvenlik Kamerası Maskeli Soyguncu Market Soygunu Maskeli Soygun 

-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi
-detaylar

( ISPARTA ) - Isparta'da silahlı kar maskeli market soygunu - Kamera kayıtlarından yola çıkan polis şahısları yakaladı ISPARTA

- Isparta’da silah doğrulttukları market görevlisine ürün okutturarak kasayı açtıran maskeli soyguncular, bin 430 TL parayı çalarak kayıplara karıştı. Yüzleri maskeli 2 şahıs, polisin güvenlik kameralarından yaptığı inceleme sonucunda yakalandı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay 18 Aralık günü Yenice Mahallesi’ndeki 112. Cadde üzerinde bulunan bir zincir markette saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüzlerinde maske, ellerinde eldiven ve boyunlarında atkı bulunan Doğan Ç. (19) ve Uğur B. (19) isimli 2 şahıs marketin kapanış saatine yakın içeri girerek mağazada bulunan 2 kadın kasiyere silah doğrultarak kasadaki paraları vermelerini istedi. "Kasa açılmaz" deyince ürün alıp okutturarak kasayı açtırdı Markette çalışan 2 kadın çalışanın kasanın açılmayacağını söylemesi üzerine şahıslardan biri ürün alarak cihaza okutmasını sağladıktan sonra kasayı açtırdı. Kasadaki bin 430 TL parayı alan şahıslar park ettikleri motosikletle olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerası incelemesi sonucu operasyonla yakalandılar Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası incelemelerinin ardından şahısların kimliğini tespit ederek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şahıslardan biri Davraz diğeri de Dere Mahallesi'deki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde gerekli işlemleri tamamlanan Doğan Ç. ve Uğur B. adliyeye sevk edildi. Keşif için 2 gün geldiler Öte yandan, polisin yaptığı incelemelerde maskeli soyguncuların olaydan önce 2 gün boyunca markete keşif amaçlı geldikleri tespit edildi.
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