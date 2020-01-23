Kasiyere silah doğrultup gasp etti, yakalanınca, 'kokoreççiyim' dedi Haberi

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı



( İSTANBUL ) Kasiyere silah doğrultup gasp etti, yakalanınca, "kokoreççiyim" dedi- Ümraniye’de girdiği 3 ayrı marketin kasasından para çalan şahıs yakalandı İSTANBUL



- Ümraniye’de girdiği 3 ayrı marketin kasasından para çalan bir kişi yakalandı. Şüphelinin bir olayda market çalışanına silah doğrultarak gasp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve yakalanınca “Kokoreççiyim ağabey” diyerek olaydan sıyrılmaya çalıştığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, 10 Ocak ile 14 Ocak tarihlerinde Ümraniye’deki 3 farklı markette meydana gelen ve vatandaşı toplamda bin TL'lik maddi zarara uğratan gasp ve hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüpheli şahısın kimliğini tespit etti. Ekipler, kimliği ve eşkali belirlenen şahısı yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli yakalanınca “Kokoreççiyim ağabey” dedi Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürerken, ekipler Ümraniye’de eşkale uyan birini tespit etti. Polis, kimlik kontrolünün ardından şahısın Ümraniye’deki 3 ayrı markette meydana gelen hırsızlık ve gasp olaylarının şüphelisi olduğunu belirledi. İsminin Adem A. (22) olduğu öğrenilen şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve yakalanınca “Kokoreççiyim ağabey” diyerek olaydan sıyrılmaya çalıştığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Market çalışanına silah doğrulttu, dehşeti yaşattı Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin bir marketin içine girerek kasaya yöneldiği ve belindeki silahı market çalışanına doğrulttuğu görüldü.

Görüntülerin devamında, şüphelinin kasadaki paraları aldıktan sonra oradan uzaklaştığı izlendi. Bir başka olaya ait görüntüde ise, şüphelinin kasaya geldiğinde elindeki sütü bandın üzerine bıraktığı, kasiyerin kasayı açmasıyla birlikte bir anda kasaya uzanarak, paraları çalıp kaçtığı görüldü.

(YEŞ-ZA-



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