Kasımpaşa’da silahla saldırı: 2 yaralı

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Röportaj

-detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kasımpaşa’da caddede yürüyen 2 kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 19:30 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede yürüyen Ramazan E., ve Burçak D., kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sedyeye konularak ambulansa konuldu. Ambulanslar ile hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi alarak, boş mermi kovanlarını inceledi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek ve yakalamak için çalışma başlatıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

