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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kasımpaşa da seçim kutlamaları sahile taştı

Kasımpaşa da seçim kutlamaları sahile taştı

Kutlamadan detaylar

Kalaba İran Seçimleri Sosyal Hayat 

-Başkan Demircan konuşması detaylar

( İSTANBUL -HD) İSTANBUL

- Cumhur İttifakının 24 Haziran seçimlerinden zaferle çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğup büyüdüğü Kasımpaşa’da coşkuyla kutlandı. Kutlamalara katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Demircan, “Bu beş yıllık yeni dönemin ekonomiden eğitime, sanayiden sosyal hayata kadar her alanda yeni bir sıçrama dönemi olacağına canı gönülden inanıyorum.” dedi.
Cumhur İttifakının 24 Haziran seçimlerinden zaferle çıkması yurt genelinde coşkuyla kutlandı. Kutlamaların doruğa ulaştığı bölgelerden bir tanesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğup büyüdüğü Beyoğlu’nun Kasımpaşa semti oldu. Kasımpaşa İskelesinde toplanan binlerce vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan lehinde sloganlar atarak ellerindeki Türk bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulundu. Toplanan kalabalığın sevinç gösterisine Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da ortak oldu. “Sevincimizi hep birlikte paylaşıyoruz” Kasımpaşa Sahili hınca hınç dolduran kalabalığa seslenen Başkan Demircan, “Sizler Cumhurbaşkanımızın gücüsünüz, memleketimizin gücüsünüz. Sizler sayesinde bu güzellikleri yaşıyoruz. Sevincimizi hep birlikte paylaşıyoruz. Geceniz kutlu, geleceğiniz mutlu olsun. Ülkemizin geleceği ve istikrarı için bugün Türk halkı bir kez daha durmak yok yola devam dedi.
Bu beş yıllık yeni dönemin ekonomiden eğitime, sanayiden sosyal hayatta kadar her alanda yeni bir sıçrama dönemi olacağına canı gönülden inanıyorum.” dedi.
Başkan Demircan’ın konuşması toplanan vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı. Partililer yapılan konuşmanın ardından sevinç gösterilerini geç saatlere dek sürdürdü.
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