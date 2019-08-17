Kasımpaşa’da bodrum katları ve iş yerlerini su bastı Haberi

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( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- İstanbul’da meydana gelen yoğun yağış sonrası Kasımpaşa’da ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla bodrum katlara basan suları dışarı attı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından mega kentte yağış hayatı olumsuz etkiledi. Beyoğlu Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi üzerinde bir çok ev ve iş yerini su bastı. Baskınların ardından vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, incelemelerde bulundu. Su baskınları nedeniyle vatandaşların eşyaları kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar evlerine basan suları yine kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarttı. Evine su basan bir kadın, “Yağmur her yağdığında böyle oluyor. Bıktık artık. Sular dizlerime kadar gelmişti. Geri çekildi, biz temizledik” dedi.



