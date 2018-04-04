Kasım bebek tedavi için Türkiye’ye getirildi

-ambulans detay

-kızılay yetkilisi röp.

-kasım bebek detaylar

-ilk müdahale yapılırken detay

-ambulansa bindirilirken detay

-baba röp.

-ambulans hareket ederken detay



( HATAY ) HATAY



- Suriye’de kuşatma altında bulunan Doğu Guta’da, evlerine bomba düşmesi sonucu annesi ve dayısını kaybeden Kasım bebek Türk Kızılayı tarafından, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye getirildi.

Türk Kızılayı Suriye İnsani yardım Koordinatörü Kadir Akgündüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda Kasım bebeği Türkiye’ye getirerek gerekli tedavilerinin yapılacağını söyledi.



İki gün önce çalışmalarının tamamlandığını ve bebeği ambulansla getirdiklerini söyleyen Akgündüz, “Kasım bebeği getirdik. Bundan 4 ay önce hem annesini ve hem de dayısını kaybetti. Dedesi, babası ve anne annesi ile getirildiler. Türk Kızılayı olarak gerekli işlemleri yaparak tedavisine başlanacak ve onlarında mutlu sona ulaşmasını sağlayacağız” dedi.

Akgündüz, Kasım bebeğin evlerinde bomba patladığını söyleyerek şöyle dedi; “Patlamada annesi ve dayısını kaybetti. Bulundukları yer sürekli bombalanıyor. Boşaltma sırasında bölgeye geldiler, biz takip ediyorduk, iletişim halindeydik, getirdik. Sağlık Bakanlığı bu konuda ilgileniyor. Muayeneden sonra neler yapılacağı kararlaştırılacak” diye konuştu.

Kasım bebek hava saldırında evlerine düşen bomba nedeniyle yüzünden yaralandı. Kasım bebeğin babası, Türkiye’ye geldikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a,Türk Kızılay’ına ve Türk halkına teşekkür etti. Cilvegözü Gümrük Kapısı önünde bekletilen sağlık ekipleri tarafından Kasım bebeğe ilk müdahele yapıldı. Daha sonra tedavi edilmek üzere Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

