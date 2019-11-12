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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Kasım ayında deniz keyfi

Kasım ayında deniz keyfi

denize atlayan vatandaş

Hava Sıcaklığı İlginç Görüntü 

-röportajlar
-sahildeki vatandaşlardan görüntü
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar denize girerek serinledi. Hava sıcaklığı 23 dereceye yaklaşan İstanbul’da bahardan kalma günler yaşanırken, Bebek sahilinde vatandaşlar denize girdi. Güneşli havanın devam etmesi ve hava sıcaklığının artmasıyla birlikte birçok vatandaş sahillere akın etti. Bebek sahilinde bazı vatandaşlar güneşlenirken bazıları da boğaza atlayarak serinledi. Bir vatandaşın da kilolarından kurtulmak için poşetin içine girmesi de ilginç görüntüler oluşturdu.
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