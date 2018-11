Kaşıkçı'nın izinin arandığı malikhanedeki kuyuyu İhlas Haber Ajansı görüntüledi

-ekipler

( YALOVA )- Yalova'da sabah saatlerinde başlayan arama çalışmaları sürüyor YALOVA



- Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kayıp cesedine ilişkin Yalova'daki lüks malikhanede yapılan arama çalışmalarının en net görüntülerini İhlas Haber Ajansı kaydetti.

İstanbul'dan gelen uzman ekipler lüks villanın bahçesindeki kuyudan numune alırken, o anlar an be an kaydedildi. Yalova'nın Termal İlçesi Samanlı köyüne savcılığın izniyle gelen İstanbul Polisi'ne bağlı uzman ekipler Jandarma ekipleriyle birlikte malikhanede arama çalışması başlatmıştı. Kokuya duyarlı köpeklerin de katıldığı arama çalışmalarında malikhanenin bahçesindeki kuyudan ekiplerce numune alındı. Yalova Belediyesi'ne ait itfaiye ekibi de ekiplerin çalışmasına yardımcı oldu. Malikhane ve yanındaki villadaki arama çalışmalarının hava kararmasına rağmen devam ettiği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda boğularak ve cesedi parçalara ayrılmak suretiyle öldürüldüğü hatırlatılarak, Yalova’da ikamet eden “Ghozan” kod adlı Mohammed Ahmed A. Alfaozan isimli şahışla Kaşıkçı’yı öldüren infaz ekibinde yer alan Mansour Otham’ın görüştüğünün belirlendiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “1 Ekim ve 2 Ekim tarihlerinde bir plan dahilinde ülkemize gelerek Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden Mansour Otham, M. Abahussaın’ın olaydan bir gün önce 1 Ekim tarihinde Yalova Samanlı Köyü adresinde ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşı “Ghozan” kod adlı Mohammed Ahmed A. Alfaozan isimli şahısla iletişim kurduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu görüşmenin öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedenin parçalara ayrıldıktan sonra yok edilmesine, saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir.” Açıklamada Yalova’daki aramanın mahkemece alınan karar kapsamında yapıldığı duyuruldu.