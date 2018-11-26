Kaşıkçı’nın cesedinin arandığı villa'da 10 saatlik çalışma tamamlandı

-- ekiplerin evden ayrılması



( YALOVA ) YALOVA



- Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili Yalova’da 2 malikanede yapılan 10 saatlik arama sona erdi. 2 Ekim’den bu yana gizemini koruyan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yalova’nın Termal ilçesi Samanlı Mahallesindeki 2 malikanede başlatılan arama çalışması 10 saattin sonunda tamamlandı. İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu ve konsolosluk lojmanlarında yapılan aramaların ardından yapılan en kapsamlı aramada uzman kriminal ekipler her iki malikanenin de özel bölümleri olup olmadığını araştırarak delil elde toplamaya çalıştı. 3750 metrekare alana sahip malikanenin bahçesindeki 3 adet su kuyusu da polis ekipleri tarafından didik didik arandı. Su kuyularındaki suların tahliyesinin ardından ekipler merdivenle kuyulara inip iz ararken, kadavra köpeği Melon da aramalarda görev yaptı. Öte yandan en kapsamlı aramanın yapıldığı Suudi Prensin arkadaşı olduğu iddia edilen Suudi iş adamına ait malikanenin 2014 yılında Muhammed Alfozan ve Muhammed Alsuhai isminde iki kişi adına tarla olarak satın alındığı imar izni olmayan bölgeye kaçak olarak inşa edildiği iddia edildi. Aramanın yapıldığı diğer malikanenin ise yine aynı tarihte Omary Turizm Gıda Tic. Aş. tarafından satın alındığı imar izni bulunmayan ve elma bahçesi olarak görülen alana yine kaçak olarak inşa edildiği ortaya çıktı. Bir malikanenin girişindeki duvarda asılı bulunan Kral Salman ile veliaht prensin fotoğraflarının asılı bulunması dikkat çekti.

