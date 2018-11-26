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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da arama çalışması tamamlandı

Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da arama çalışması tamamlandı

- Çalışması biten yetkililerin villadan ayrılma detayları - Arama yapılan bölgenin havadan görüntüleriGÜNCELLEME 4 - Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova 'da arama - Merkeze bağlı Samanlı köyündeki iki villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin güvenlik ekiplerince başlatılan arama çalışması tamamlandı - İlk villanın bahçesindeki kuyu incelemeye alındı, bahçeye itfaiyenin sel ve su baskınlarına müdahale aracı getirildi ve su boşaltma işlemi başlatıldı - İki villanın Suudi Arabistan vatandaşı iki ayrı iş adamına ait olduğu belirlendiDETAYLAR EKLENDİYALOVA (AA) - Yalova 'nın Samanlı köyündeki iki villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin güvenlik ekiplerince başlatılan arama çalışması tamamlandı.Yol kenarında geniş bahçesi bulunan iki katlı villaya gelen polis ve jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.Olay yeri incelemenin de arasında bulunduğu ekipler, dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramaya villanın içinden başladı.
Drone destekli arama çalışmaları genişletildi.Bitişikteki iki katlı villada da arama çalışmalarına başlandı, bölgeye iki itfaiye aracı getirildi.
İlk villanın bahçesindeki kuyuda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, bahçeye itfaiyenin sel ve su baskınlarına müdahale aracını getirtti ve su boşaltma işlemi başlatıldı.Olay yeri inceleme ekipleri de kuyudaki çalışmalara destek veriyor. Delil çalışması gerçekleştiren ekipler, iki villanın çevresinde de inceleme yaptı. İki villanın Suudi Arabistan vatandaşı iki ayrı iş adamına ait olduğu belirlendi.İki polisin dedektör köpekle bahçesinde arama yaptığı ilk villanın girişindeki duvarda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın portrelerinin asılı olması dikkati çekti.Ekipler, arama çalışmalarını 18.00'de tamamlayarak villadan ayrıldı. Yalova Valisi Muammer Erol, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samanlı'da villada arama gerçekleştirildiğini belirterek, "Aramanın mahiyeti ve sonuçları hakkında gereken açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Jandarma İtfaiye Aracı Güvenlik Önlemi Yazılı Açıklama Dedektör Köpek 

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