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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kaşıkçı cinayetine ilişkin arama (2) - YALOVA

Kaşıkçı cinayetine ilişkin arama (2) - YALOVA

- Polislerin arama görüntüsüKaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova 'da arama - Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki bir villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldıYALOVA (AA) - Yalova 'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki bir villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı.Yol kenarında geniş bahçesi bulunan iki katlı villaya gelen polis ve jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.Olay yeri incelemenin de arasında bulunduğu ekipler, dedektör köpeklerin de katılımıyla aramaya villanın içerisinden başladı.
Drone destekli arama çalışmaları sürüyor.

Jandarma Köpek Güvenlik Önlemi Dedektör Köpek Cinayet 

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