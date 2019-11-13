Kasapoğlu: 'Kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşımızın taleplerine odaklanmış bir üniversiteye, bir gençliğe ihtiyacımız var' - ISPARTA
Kasapoğlu: "Kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşımızın taleplerine odaklanmış bir üniversiteye, bir gençliğe ihtiyacımız var" - ISPARTA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'unun mehter gösterisini izlemesi - Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin akademik yıl açılış töreni - Kasapoğlu'unun konuşmasıISPARTA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin akademik yıl açılış töreninde konuştu. (1)
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