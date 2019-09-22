Kasapoğlu, genç gönüllüler ile 'Beraber Yürüyelim' etkinliğine katıldı - ANKARA
Kasapoğlu, genç gönüllüler ile "Beraber Yürüyelim" etkinliğine katıldı - ANKARA - "Beraber Yürüyelim" etkinliğine katılanlar - Bisikletlilerden görüntü - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun alana gelmesi - Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Haluk Levent'in katıldığı yürüyüşten görüntüler - Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması - Sanatçı Haluk Levent'in açıklamasıANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Haluk Levent ve genç gönüllüler ile "Beraber Yürüyelim" etkinliğine katıldı.
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