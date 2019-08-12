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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kasapların kıyma mesaisi başladı

Kasapların kıyma mesaisi başladı

-VATANDAŞLARIN ETLERİNİ KASAPLARA GETİRMESİ

Uttu 

--ETLERİN KIYMAYA ÇEKİLMESİ
--ETLERİN KESİLMESİ
--KASAP VE VATANDAŞ RÖP
--GENEL VE DETAY

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da kurban kesimlerinin ardından bayramın ikinci gününde kasapların kıyma mesaisi başladı.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaşanan kurban kesim telaşının ardından birçok vatandaş, ikinci gün kurban etinin bir bölümünü kıyma ve kuşbaşı yaptırmak için kasapların yolunu tuttu. Kurban Bayramı'nda kurban nedeniyle et satışı yapamayan kasaplar ise yoğun bir mesai içerisinde kurban etlerini kıymaya dönüştürerek para kazanıyor. Sabah 8’de iş yerini açtıklarını ve akşam 8’e kadar vatandaşlara hizmet verdiklerini ifade eden Kasap Ramazan Tunç, “Kurbanları kesip de taze taze bize getiren de oluyor akşam dolabında güzelce muhafaza edip getirende oluyor.Vatandaşlarımız etlerini poşetlerle muhafaza etmesinler. Çünkü etlerde karartı ve kokma oluyor. Etlerini daha güzel muhafaza edebilirler.Vatandaşlarımıza kıyma, kuşbaşı ve isteklere göre biftek hazırlayıp veriyoruz. Kurban bayramında et satışımız yok 3-4 gün boyunca sadece halka hizmet için buradayız. Onların etlerini hazırlayıp veriyoruz” dedi.
Kurbanlık etini kasapta kıymaya çevirmek için geldiğini dile getiren Ali Ateş, “Kurbanımızı kestik gerekli yerlere etlerimizi dağıttık. Kalan etimizi getirip kasabımızda kuşbaşı ve kıyma yaptırdık” diye konuştu.

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