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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kasaplardan marketlere şok denetim

Kasaplardan marketlere şok denetim

Şok denetimden görüntüler

Alışveriş İhbar Hattı Hazır Kıyma Şehir İçi Kaçak Et 

-Saruhan Yağmur’un etleri incelemesi
-Saruhan Yağmur’un veteriner hekimle konuşması
-Saruhan Yağmur ile röportaj
-Etlerden görüntüler

( ADANA )- Adana Kasaplar Tavuk Balık Eti Şarkütericiler Odası, vatandaşların sağlığını koruma amacıyla et reyonu bulunan marketlere ve soğuk hava depolarını denetledi- Denetimde standartlara uymayan iş yerleri hakkında tutanak tutuldu- Yağmur: "Etler, vatandaşların gözü önünde hazırlanmalı" ADANA

- Adana Kasaplar Tavuk Balık Eti Şarkütericiler Odası, vatandaşların sağlığını koruma amacıyla et reyonu bulunan marketlere ve soğuk hava depolarına şok denetim gerçekleştirdi. Denetimde standartlara uymayan iş yerleri hakkında tutanak tutuldu. Adana’da vatandaşların sağlığının korunması amacıyla et reyonu bulunan büyük marketler, Adana Kasaplar Tavuk Balık Eti Şarkütericiler Odası Başkanı Saruhan Yağmur ve beraberindeki ekiple denetlendi. Şok denetimlerin gerçekleştirildiği marketlerin et reyonlarının yanı sıra soğuk hava depoları da incelendi. Vatandaşa sunulan etlerin uygun koşullarda muhafaza edilmediği tespit edilen marketler hakkında tutanak tutuldu. Denetim yapılan bir markette çekilmiş hazır kıyma bulunduğu ve veteriner hekimin bulunmaması sebebiyle tutanak tutuldu. Başkan Yağmur, market müdürünün talebiyle telefonda görüştüğü veteriner hekime ilgili kanun gereği sorumlu bulunduğu iş yerinde olması gerektiğini hatırlattı. "Denetimler hızla sürecek" Vatandaşların sağlığını ön planda tuttuklarını ve en sağlıklı eti tüketebilmeleri için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Yağmur, “Bu denetimler günübirlik olmayacak. Bundan sonra da denetlemelerimiz hız kesmeden sürecek. Ayrıca vatandaşlarımız da bize Whatsapp ihbar hattımızdan ulaşabilir. Uygunsuzluk gördükleri iş yerlerini bize bildirdikleri taktirde şehir içinde 15 dakika, ilçelerde ise 45 dakikada müdahalede bulunabiliyoruz” dedi.
"Etler tek tek kontrol edildi" Denetim esnasında uygunsuzluk görülen ve hakkında tutanak tutulan iş yerlerinin Adana Valiliği’ne bildirileceğini belirten Başkan Yağmur, “Bugünkü denetimlerimizde marketlerin soğuk hava depolarını, etlerin renklerini gördük. Etlerin bir kısmında mühür var, bir kısmında yok. Hatta bir markette hazır kıymayı gözümüzün önünde kaldırmaya çalıştılar. Biz etlerin, vatandaşların gözü önünde hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz. Vatandaşlarımız da güvendikleri kasaplardan alışveriş yapsın” dedi.
Geçtiğimiz günlerde odalarının kaçak ete yönelik operasyon düzenleme yetkisinin olmadığını ileri süren Adana Veteriner Odası Başkanı Nihat Köse’ye de tepki gösteren Yağmur, “Kendisine 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 11. Maddesinin L ve M bendini okumasını öneriyorum. Köse, bir zahmet koltuğundan kalkıp kendi üyelerini denetlesin. Biz vatandaşın sağlığını önemsiyoruz” ifadelerini kullandı. (ANL-
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