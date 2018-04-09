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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kasaplar birbirini silahla yaraladı Haberi

Kasaplar birbirini silahla yaraladı Haberi

Kasapların silahlı kavgası

İlk Müdahale Sarılar Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi Alacak Verecek Meselesi 

-Kavga sonrası polisin güvenlik önlemi
-Olay yerindeki diğer kasaplar
-Detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da alacak verecek meselesi yüzünden karşı karşıya gelen iki kasap birbirini silahla yaraladı. Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Kuyubaşı Mahallesinde yaşandı. Et Kombinasında aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan kasap Aziz D. ile Selahattin C. karşı kaşıya gelerek tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle her iki kasap iddiaya göre belindeki tabancaya sarılarak birbirine ateş etti. Açılan ateş sonucu her iki kasapta yaralandı. Yaralı kasaplar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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