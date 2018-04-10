Kasap sordu, kedi miyavlayarak cevap verdi...Kasap ile kedinin ilginç diyaloğu kamerada



- Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kasap ile kedi arasında yaşanan et diyaloğu sosyal medyada hem izlenme hem de paylaşım rekoru kırıyor. Turgutlu'da okuma azmi ile adından 'azimli kasap' olarak bahsettiren ve TOBB üstün hizmet belgesi sahibi olan kasap İkram Korkmazer’in kendisine ait dükkanda sokak kedisi ile yaşadığı diyalog sosyal paylaşım sitelerinde büyük ilgi görmeye başladı.

18 saniyelik görüntü hem izlenme hem de paylaşım rekoruna koşarken hayvanseverler kasap Korkmazer'in duyarlı davranışına övgü dolu yorumlarda bulundu. Turgutlu’da Eski Manisa yolu üzerinde kasap dükkanı işleten ve adından sürekli kamuoyunda bahsettiren azimli kasap İkram Korkmazer’in iş yerine gelen ve kendisinden miyavlayarak yiyecek isteyen sokak kedisi ile yaşadığı anlar kasap dükkanında bulunan bir vatandaş tarafından kameraya alındı. Çekilen görüntüyü kendi sosyal medya hesabında 'Parasız daimi müşterim' notuyla paylaşan Korkmazer'in videosu kısa sürede çok sayıda görüntülenme, yorum ve paylaşım aldı. Kasap İkram Korkmazer iki ayağı üzerinde kasap tezgahına tırmanan ve miyavlayarak kendisine seslenen kediye, "Ne istiyorsun, et mi? Paran Yok mu? Parasız istiyorsun iyi al bakalım hadi. Bir daha ki sefere parasını getir ama" dedi.

Kedi kasabın söylediklerine miyavlayarak cevap verirken diyaloğun sonunda bir parça eti kaparak afiyetle yedi.

