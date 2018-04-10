Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kasap sordu, kedi miyavlayarak cevap verdi...Kasap ile kedinin ilginç diyaloğu kamerada

Kasap sordu, kedi miyavlayarak cevap verdi...Kasap ile kedinin ilginç diyaloğu kamerada

Kedi ile kasabın diyaloğu

( MANİSA ) MANİSA

Sosyal Medya Diyalog Sosyal Paylaşım Sokak Kedisi Hayvan 


- Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kasap ile kedi arasında yaşanan et diyaloğu sosyal medyada hem izlenme hem de paylaşım rekoru kırıyor. Turgutlu'da okuma azmi ile adından 'azimli kasap' olarak bahsettiren ve TOBB üstün hizmet belgesi sahibi olan kasap İkram Korkmazer’in kendisine ait dükkanda sokak kedisi ile yaşadığı diyalog sosyal paylaşım sitelerinde büyük ilgi görmeye başladı.
18 saniyelik görüntü hem izlenme hem de paylaşım rekoruna koşarken hayvanseverler kasap Korkmazer'in duyarlı davranışına övgü dolu yorumlarda bulundu. Turgutlu’da Eski Manisa yolu üzerinde kasap dükkanı işleten ve adından sürekli kamuoyunda bahsettiren azimli kasap İkram Korkmazer’in iş yerine gelen ve kendisinden miyavlayarak yiyecek isteyen sokak kedisi ile yaşadığı anlar kasap dükkanında bulunan bir vatandaş tarafından kameraya alındı. Çekilen görüntüyü kendi sosyal medya hesabında 'Parasız daimi müşterim' notuyla paylaşan Korkmazer'in videosu kısa sürede çok sayıda görüntülenme, yorum ve paylaşım aldı. Kasap İkram Korkmazer iki ayağı üzerinde kasap tezgahına tırmanan ve miyavlayarak kendisine seslenen kediye, "Ne istiyorsun, et mi? Paran Yok mu? Parasız istiyorsun iyi al bakalım hadi. Bir daha ki sefere parasını getir ama" dedi.
Kedi kasabın söylediklerine miyavlayarak cevap verirken diyaloğun sonunda bir parça eti kaparak afiyetle yedi.
İlgili Foto Galeriler
Facebook'un Güldüren Paylaşımları!Facebook'un Güldüren Paylaşımları!
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı