Kasalarla girdikleri tarladan alacakları çileği kendileri topluyorlar Haberi

-Vatandaşların çilek toplaması

-Ziraat Odası Başkanı ile röp.

-Çilek toplayan vatandaş ile röp.



( ZONGULDAK - ÖZEL) ZONGULDAK



- Alaplı'da çilek tarlasına gelen vatandaşlar kendi topladıkları çilekleri satın alıyor. toplarken de istedikleri kadar çileği ücret ödemeden yiyor. Zonguldakın Alaplı'nın Aşağıdoğancılar köyünde, atıl olarak olarak kullanılan araziyi kiralayarak 2 yılda tarım arazisine dönüştüren Alaplı Ziraat Odası, 20 dönümlük tarlaya dikilen çileklerden, müşterilerine tarladan toplama imkanı sağlıyor. Alaplı Ziraat Odası'nın ürettiği çilekleri tezgahta satmanın yanı sıra isteyen çilekleri kendileri topluyor. Toplarken de istedikleri kadar çileği ücret ödemeden yiyor. Hava koşullarının uygun olması sayesinde bu yıl çilek üretiminde artış görüldüğü çilek tarlasında, çilek toplamak, toplarken de yemek isteyen tüketiciler tarlalara akın etti. Her gün tarlaya gelen yüzlerce vatandaş, önce tarlayı geziyor, ardından da çilekleri dalından kendi elleriyle toplayıp, kilosunu 8 liradan satın alıyor. çilekleri dalından koparıp yiyor ve bunun için herhangi bir ücret ödemiyor. Bu uygulamadan en kârlı çıkanlarsa çocuklar oldu. Mayıs ortasında olgunlaşan çilekleri toplamaya giden çocuklar, topladıklarından fazlasını tarlada yeme fırsatı buluyor. İnsanların eskiye özlem duyduğunu belirten ve çilek toplamaya gelen Şeref Çoşkun ise, "Bizim böyle çilek bahçemiz olmadığı için buraya doğal ortamda çilek toplamaya geliyorum. Buraya geldiğimizde çocuklu hayalimize gidiyoruz. Buradaki çilekler organik olması ve aynı zamanda lezzetli oluyor. Sağlık bakımından sıhhatli oluyor. Buraya herkesin gelip görmesini isterim" diye konuştu.

Her gün tarlaya gelen müşterilerin, kendi bahçesi gibi çilekleri manava gitmeden dalından topladığını anlatan Ziraat Oda Başkanı Türkoğlu, şöyle konuştu: "Oda olarak üç yıl önce önce başlattığımız “tarladan kendin topla” uygulamasına bahçesi olmayan vatandaşlarımızın dalından kendi elleriyle toplayarak satın alabilecekleri organik sebze bahçesine yoğun ilgi ile karşılaştık. Hafta sonları yüzlerce insan tarlaya gelerek sebzesini toplayarak parasını ödedikten sonra evine gidiyordu. Yine aynı tarlanın 20 dönümüne organik çilek diktik. Çilek hasadı başladıktan sonra insanlar buraya çilek toplamaya gelmeye başladı.

O kadar çok tarladan çilek toplamaya gelen insanlar var ki çilek yetişmiyor ."diye konuştu.

Ailesiyle çilek toplamaya gelen Halit Kaya' da, çileği kendilerinin toplamasının ayrı bir güzelliği olduğunu söyledi.



(EY-OA-

