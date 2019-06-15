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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kasa kasa domatesi ve patates çuvalını böyle çaldı İzle

Kasa kasa domatesi ve patates çuvalını böyle çaldı İzle

Güvenlik kamerası

Market Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-şahsın görüntüsü
-hırsızlık anı
-Market sahibi ile röportaj
-Marketten detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir marketin meyve reyonlarına girip 3 kasa domates ve bir çuval patates çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı. Olay sonrası açıklamalarda bulunan market sahibi Beyhan Canpolat, "İhtiyacı varsa bana söyleseydi, bütün ihtiyaçlarını karşılardım” dedi.
Gaziantep Güneş Mahallesinde geçen Çarşamba sabah erken saatlerde marketi kapattıktan sonra meyve reyonlarını kumaş ile örten market sahibi, sabah markete gelince domateslerin yerinde olmadığını görünce güvenlik kamera kayıtlarına baktı. Güvenlik kamerasında gördükleri sonrası şoke olan market sahibi, bir şahısın gece saatlerinde meyve reyonlarına doğru gelip 3 kasa domates ve bir çuval patates çaldığını fark etti. 3 yıldır market işleten 40 yaşındaki Beyhan Canpolat, “Güneş Mahallesinde market işletiyoruz. Akşamları eve giderken meyve reyonlarının üstüne mavi sepetler ve kumaşlar ile örterek Allah’a emanet ederek evimize gidiyoruz. Olay sonrası öğlen saatlerinde markete geldim. Domateslerin eksik olduğunu fark ettim. Daha sonra güvenlik kameralarını izledim. Sonra bir kişinin babasının malıymış gibi önce gelip kontrol ediyor. Daha sonra domates kasalarını üst üste koyup bir yere bırakıyor. Sonra tekrar gelip bir başka domates kasasını alıp götürüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Eğer ihtiyacı vardıysa gelip bana söyleseydi. Ben ona çaldıklarından daha fazlasını verirdim. Evinin bütün ihtiyaçlarını karşılardım. Polislerle beraber bulmaya çalıştık ancak adresinde bulamadık. İşimize devam ediyoruz, hırsızın yakalanmasını bekliyoruz. 100 TL’de olsa 250 TL’de 500 TL’de olsa önemli değil. Bu tarz insanların yakalanması amacımız” diye konuştu.
Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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