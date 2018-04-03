Kasa fareleri güvenlik kamerasına yakalandı

-hırsızların iş yerinden çıkması



( HATAY - HD)- Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerine giren hırsızlar iş yerinin kasasından 2 çek koçanı ve 3 müşteri çekini çaldı HATAY



- Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerine giren hırsızlar iş yerinin kasasını kırıp içindeki 2 çek koçanı ve 3 müşteri çekini alarak kaçtı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi Olay, 30 Mart günü saat 02:54 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Bir iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz iki hırsız, iş yerinin önünde biraz bekledikten sonra kilidi kırıp içeri girdi. İçeride yaklaşık 4 dakika kalan hırsızlar iş yerinin kasasını kırıp 2 çek koçanı ve 3 müşteri çekini alarak kaçtı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ELF-NPR-

