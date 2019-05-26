Kaş’tan Antalya’ya tek kişilik farkındalık yürüyüşü Haberi

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( ANTALYA ) -Kaş’tan Antalya’ya tek kişilik farkındalık yürüyüşü ANTALYA



- Kaş Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hüseyin Kayır, farklı konulara dikkati çekmek için Antalya'ya düzenlediği tek kişilik farkındalık yürüyüşüne başladı.

Kaş Yörük Türkmen Derneği Başkanı Kayır, ‘Yürüyen Türkler Yörükler’ adı altında ‘sorunlar yürüdükçe çözülür’ sloganıyla 26-30 mayıs tarihlerinde Kaş’tan Antalya’ya kadar farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Başkan Kayır’ın 26 Mayıs pazar günü (bugün) Kaş'ta Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Hatıra Ormanı’ndan başlayan yürüyüşü, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’nde Orhan Tolunay Camii yanında kurulacak Yörük çadırında sona erecek. Antalya Yörük Türkmen Gençliği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Köroğlu, yönetim kurulu üyeleri Recep Bal, Kutay Koyak ve Seyfettin İrbeç, Başkan Kayır’ı dualarla uğurladı. Kayır, ilk gün paylaşmayı ve dostluğu bilen Yörük çocukları için Demre ‘sevgi’ etabını, pazartesi günü bozulan damak tadı, yemekler ve sağlık ile Türkiye Onkoloji hastaları ve aileleri için Finike ‘hoşgörü’ etabını yürüyecek. Salı günü Türkiye Omuriliği felçlileri adına Kumluca ‘saygı' etabında ilerleyecek Kayır, ertesi gün Kemer ’emek’ etabında tüm çiftçi, çoban, doğa ve hayvan severler için yol alacak. Kayır etkinliğin son günü (Perşembe) ise Antalya ‘ataları anma’ etabıyla Mustafa Kemal Atatürk, tüm şehit ve gazileri adına yürüyüş yapacak. Kayır, Kaş-Antalya arasında 187 kilometre yol yürüyeceğini belirterek, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bu yürüyüşü düzenlediğini söyledi.



Kültürünün ve atalarının özünü arayan insanların uğrak noktası Anadolu’nun gerçek sahibinin onu hiç terk etmeyen Yörük ve Türkmen milleti olduğuna işaret eden Kayır, “Bir ağacın gövdesi ne kadar iri olursa olsun, beslendiği kaynak kökleridir. Bu köklerin sıkı sıkıya sarıldığı toprağı vatan bilen Yörük Türkmenler, hangi medeniyet bu toprakları hakim kılmışsa da köklerine bağlı bu asil millet her yüz yılda yeni bir beylik, yeni bir devlet, yeni bir imparatorluk olarak dünya sahnesinde yerini almayı bilmiştir.” dedi.

(TD-SM-Y)

