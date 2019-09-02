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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kaş'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Kaş'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Yangın bölgesinden genel görüntü

Ormanlı Gesi Orman Yangını Helikopter Orman İşçisi 

-orman bölge müdürlüğü ekipleri
-Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş açıklamaları
-yangın bölgesinin helikopter görüntüleri

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yuvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle saat 15.00 sırasında yangın çıktı. Havanın kuru ve nemin düşük olması nedeniyle yayılan yangına 10 helikopter, 60 arazöz,6 dozer, 20 su tankeri ve 200 orman işçisiyle müdahale edildiği belirtildi. Kaş Belediyesine ait işçilerin yanı sıra çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri ve arazöz takviyesi yapıldığı kaydedildi. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ta bölgede çalışmaları yakından takip ediyor. (İA-
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