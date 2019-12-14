Kaş'taki sağanak ve doludan 35 dekar sera alanı zarar gördü - ANTALYA
- Kaş'ta etkili olan sağanak ve dolu - Sera alanlarının zarar görmesi - Kaş Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmalarından görüntüler Antalya Kaş'taki sağanak ve doludan 35 dekar sera alanı zarar gördü - Bölgede belediye ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürüyorANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kaş ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle 35 dekar sera alanının zarar gördüğü tespit edildi.Bölgede dün öğle saatlerinde görülen dolunun ardından sağanağın etkili olduğu Kınık ve Ova mahallelerinde bazı seraların naylonları doludan yırtıldı, bazılarında ise su baskını yaşandı.Bölgede inceleme yapan yetkililer, hasar tespit çalışmasını tamamladı. İlçede 35 dekar seranın zarar gördüğü tespit edildi.Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine, bölgedeki incelemelerini ve çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Belediye ait kepçe ve iş makinelerinin bölgede su tahliyesi çalışması yürüttüğünü anlatan Ulutaş, vatandaşların yanında olduklarını belirtti. Öte yandan Antalya kent merkezinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle kentin bazı cadde ve sokaklarında su birikintileri oluştu. Bazı araçlar yolda kalırken sağanak nedeniyle hasarlı kazalar meydana geldi.
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