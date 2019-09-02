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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kaş'taki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Kaş'taki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

söndürme çalışmaları

( ANTALYA - 2)- Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş:- "Tüm kurumların ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor, alevler yerleşim yerlerini tehdit etmiyor" ANTALYA

Ormanlı Gesi Orman Yangını Helikopter Orman İşçisi 


- Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Yuvacık Mahallesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve şu an itibarıyla yerleşim alanları için tehdit oluşturmadığını söyledi.

Yuvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle saat 15.00 sırasında yangın çıktı. Havanın kuru ve nemin düşük olması nedeniyle yayılan yangına 7 helikopter, 20 arazöz, 10 su tankeri ve 120 orman işçisiyle müdahale edildiği belirtildi. Kaş Belediyesine ait işçilerinde yangına söndürmek için destek verdiği öğrenildi. Yangın bölgesindeki gelişmeleri yakından takip eden Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yayla kesimi olan Yuvacık Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yoğun ormanın bulunduğu alanda çıkan yangına 7 helikopter, oran işçileri ve itfaiye erleriyle yoğun bir müdahale olduğunun altını çizen Ulutaş, “ Havalar kurak ve aşırı sıcak az bir rüzgar var yangının yayılmasın da buda etkili. Tüm kurumlarımızın ekipleri canla başla yangını söndürmeye çalışıyor. Şuan yangın yerleşim yerlerini tehdit emiyor. Bölgede rüzgar zayıfladı. Ekiplerimizin ilerleyen saatlerde yangını kontrol altına almasını temenni ediyoruz.” dedi.
(İA-
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